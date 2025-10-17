Castelfidardo, in arrivo un portiere

Giorni movimentati sia nel mercato giocatori che in panchina. Un mercato sempre aperto in entrata e uscita nel Castelfidardo. Notizia dell’altro ieri l’arrivo dell’esterno Valentino Domenico (foto), 21 anni, con decine di partite in D tra Atletico Ascoli, Casarano e ultima la Vibonese. La società fidardense lo descrive come "un esterno a tutta fascia capace di ricoprire l’intera corsia sinistra con dinamismo e dedizione, garantendo sia spinta offensiva che copertura difensiva". Dopo l’uscita in difesa di Massa, dovrebbero salutare anche altri giocatori, un po’ in tutti i reparti, eccetto l’attacco. Il Castelfidardo sta cercando anche un portiere over. Chissà se arriverà per domenica? Lo staff biancoverde intanto spera di recuperare Osama, mentre non dovrebbero farcela Mataloni e Palumbo. Guardando nelle altre squadre il difensore friulano Nicola Vecchio, la stagione scorsa a Castelfidardo, vestirà la maglia della Recanatese. Al Sora sono arrivati il difensore centrale classe 2006, Francesco Milano e il centrocampista italo-Venezuelano, classe 2000 Tommaso Fontana. Hanno lasciato la squadra laziale invece Riccardo Vono ed Eros Rao. Giorni caldi sulle panchine di D e non solo a Castelfidardo. La Sammaurese ha comunicato la risoluzione consensuale con mister Asta. Per il momento la squadra è stata affidata all’allenatore in seconda Pino Lorenzo, ma si vocifera che Gadda potrebbe essere il nuovo mister.