CronacaCastelfidardo, in arrivo un portiere
17 ott 2025
MICHELE CARLETTI
Cronaca
  4. Castelfidardo, in arrivo un portiere

Castelfidardo, in arrivo un portiere

Giorni movimentati sia nel mercato giocatori che in panchina. Un mercato sempre aperto in entrata e uscita nel Castelfidardo. Notizia dell’altro ieri l’arrivo dell’esterno Valentino Domenico (foto), 21 anni, con decine di partite in D tra Atletico Ascoli, Casarano e ultima la Vibonese. La società fidardense lo descrive come "un esterno a tutta fascia capace di ricoprire l’intera corsia sinistra con dinamismo e dedizione, garantendo sia spinta offensiva che copertura difensiva". Dopo l’uscita in difesa di Massa, dovrebbero salutare anche altri giocatori, un po’ in tutti i reparti, eccetto l’attacco. Il Castelfidardo sta cercando anche un portiere over. Chissà se arriverà per domenica? Lo staff biancoverde intanto spera di recuperare Osama, mentre non dovrebbero farcela Mataloni e Palumbo. Guardando nelle altre squadre il difensore friulano Nicola Vecchio, la stagione scorsa a Castelfidardo, vestirà la maglia della Recanatese. Al Sora sono arrivati il difensore centrale classe 2006, Francesco Milano e il centrocampista italo-Venezuelano, classe 2000 Tommaso Fontana. Hanno lasciato la squadra laziale invece Riccardo Vono ed Eros Rao. Giorni caldi sulle panchine di D e non solo a Castelfidardo. La Sammaurese ha comunicato la risoluzione consensuale con mister Asta. Per il momento la squadra è stata affidata all’allenatore in seconda Pino Lorenzo, ma si vocifera che Gadda potrebbe essere il nuovo mister.

