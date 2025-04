Castelfidardo in cerca di salvezza: sfida decisiva contro la Forsempronese

"Ci aspetta una partita difficilissima, ma cercheremo di ottenere quei punti che ci mancano per condurre in porto la nave". A parlare è Jacopo Morganti, uno dei veterani di un Castelfidardo che cercherà di tagliare quanto prima il traguardo della matematica salvezza. Domenica i tre punti presi contro una corazzata come l’Aquila sono stati importanti per morale e classifica. Ma ora bisognerà gettare in campo le ultime energie per chiudere il cerchio. Anche se la trasferta che attende domani la squadra di Giuliodori non è sicuramente delle più semplici visto che la Forsempronese ha colto sette punti nelle ultime tre partite ed è in piena corsa playoff. "Conosciamo le qualità degli avversari, una squadra forte, che è in fiducia, reduce da due vittoria di fila - spiega il difensore -. Sarà una grande battaglia e per di più giocheremo fuori casa. Il loro stadio è un fortino, ma noi dobbiamo continuare a fare punti, perché in questo campionato se conquisti una vittoria riesci in un certo senso a tirarti fuori dalle sabbie mobili. Ma sappiamo bene che dobbiamo continuare a fare punti altrimenti ci ritroveremo in quella zona difficoltosa in cui c’eravamo trovati prima della partita contro L’Aquila. Quella di domenica è stata una vittoria fondamentale a livello mentale, ma anche per la classifica visto che era un po’ che non ottenevamo i tre punti".

In una D tosta. Lo sa bene Morganti che ormai la conosce bene. "La D di quest’anno ha il livello più alto rispetto agli anni precedenti. Sia per la qualità che per le piazze, un campionato difficilissimo e lo dimostra la classifica visto le squadre sono tutte a pochi punti. Speriamo di centrare il nostro obiettivo che ci siamo prefissati da quando abbiamo iniziato che è la salvezza". Per la partita di domani Fossombrone-Castelfidardo (ore 15) la biglietteria ospiti sarà regolarmente aperta. La capienza del settore ospiti è di circa 300 posti. JUNIORES. Sfida casalinga per i ragazzi della Juniores impegnati nel campionato nazionale. I biancoverdi ospiteranno oggi (ore 16) al Mancini l’Avezzano. Juniores (girone G), 14esima ritorno. Ancona-Pescara, Castelfidardo-Avezzano, Chieti-Forsempronese, Teramo-L’Aquila, Civitanovese-Recanatese, Vigor Senigallia-Notaresco, Fermana-Sambenedettese, Vis Pesaro-Atletcio Ascoli. Classifica: Atletico Ascoli 48; Recanatese 47; Ancona 46; Sambenedettese 42; Castelfidardo 40; Chieti e Civitanovese 38; Vigor Senigallia 36; Forsempronese 34; Avezzano 29; L’Aquila 17; Notaresco 16; Fermana 11.