Castelfidardo in fermento. Tifosi, prevendita aperta

E’ un Castelfidardo in fermento e non può essere altrimenti quando alla partita di andata della finale playoff di Eccellenza per la D mancano appena due giorni. Per la trasferta di domenica contro lo Zenith Prato (ore 16) è stata attivata anche la prevendita aperta ieri pomeriggio (il ritorno si giocherà al Mancini di Castelfidardo domenica 16 giugno). I tifosi biancoverdi potranno accedere allo stadio toscano solo tramite l’acquisto dei tagliandi in prevendita, 200 in tutto messi a disposizione dalla società toscana. Si potranno acquistare fino a domani dalle ore 10 alle 12 presso la biglietteria dello stadio Mancini e presso il Bar Tiffany negli orari di apertura del locale. Prezzo unico del biglietto 10 euro (fino ai 14 anni, nati nel 2010, ingresso gratuito con esibizione del documento di identità). Intanto a Prato, ma anche nella partita di ritorno, mister Giuliodori non potrà contare su Rotondo squalificato per tre gare ‘’per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto’’. Una giornata di squalifica anche a Cela (Zenith Prato). Ammenda inoltre di euro 1200 al Castelfidardo "per avere propri sostenitori lanciato dall’esterno dell’impianto sportivo materiale pirotecnico (4 fumogeni) sulla pista di atletica e per avere, al termine della gara, danneggiato la rete di confine dell’impianto". Inibizione fino al 4 agosto al dirigente Pierpaoli "per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del direttore di gara".