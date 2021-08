Castelfidardo, 1 agosto 2021 - Vasto incendio di sterpaglie in corso da oggi alle 12.30 tra Castelfidardo e Loreto. Interessati i comuni di Castelfidardo, Porto Recanati e Loreto. Sono state avvisate da poco la Società Autostrade e le Ferrovie perché l'incendio ha scavalcato le due linee e sta procedendo in direzione sud est verso il mare. Chiuso un tratto di statale 16 con lunghe code formate fino almeno alle 18.30, quando la circolazione lentamente è cominciata a tornare alla normalità.

Il Sindaco di Castelfidardo, Roberto Ascani, ha fatto sapere: "Vista la situazione critica che interessa attualmente i comuni di Castelfidardo, Porto Recanati e soprattutto Numana, a causa di un incendio alimentato dal forte vento, ho annullato la celebrazione in programma per le 18 al Monumento nazionale di Castelfidardo. Siamo sul posto con il gruppo di Protezione civile antincendio boschivo e stiamo attivando tutte le strutture necessarie per accogliere le persone da evacuare".

Da testimonianze raccolte il fuoco sembrerebbe essere partito in prossimità di via Barca a Loreto sulla sponda destra del fiume Musone nella zona dove spesso ignoti abbandonano rifiuti, potature e altri casi simili si sono già verificati in passato. Le persone da evacuare sarebbero quelle di quattro famiglie. Verrà evacuata per precauzione anche parte del camping Numana blu.

Al momento è difficile determinare le cause del rogo alimentato dal forte vento caldo, sicuramente non naturali. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco da Ancona e Osimo e i carabinieri forestali, impegnati nella protezione di alcuni cavalli del ranch di Scossicci.