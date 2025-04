Castelfidardo, incidente sul lavoro: mano dell’operaio sotto la pressa

Le sirene hanno suonato all’impazzata ieri mattina, prima delle 8, dirette alla periferia di Castelfidardo. Si era appena verificato un incidente sul lavoro in un’azienda di via Pigini, nella prima zona industriale, specializzata nello stampaggio delle lamiere a freddo. Un operaio, proprio mentre posizionava un pesante stampo in acciaio all’interno di una pressa, avrebbe subito lo schiacciamento di una mano. Sono stati i colleghi lì presenti a dare l’allarme, a chiamare i soccorsi.

Sono arrivati subito i sanitari della Croce Verde di Castelfidardo e l’automedica da Osimo. L’operaio ha subito l’amputazione di due falangi. E’ stato portato all’ospedale regionale di Torrette per la medicazione. Panico in azienda per quanto accaduto sotto i loro occhi. E’ bastato un attimo perché l’incidente accadesse.

L’operaio ha tenuto duro in attesa dell’arrivo, immediato, dei sanitari che hanno fatto il resto. Adesso, come in tutti i casi simili a questo di incidente sul posto di lavoro, indagano i carabinieri della stazione locale e gli ispettori dell’Asur giunti in azienda per i rilievi e per ricostruire la dinamica del brutto incidente.