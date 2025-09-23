Castelfidardo, inizio in salita e adesso c’è il Notaresco

Non c’è tempo per riflettere e pensare, perché domani in D si tornerà in campo per il turno infrasettimanale. E sulla strada del Castelfidardo ci sarà un’altra abruzzese, stavolta in trasferta, annunciata in grande forma. Lo raccontano la classifica e i risultati visto che il Notaresco domenica ha asfaltato la neopromossa UniPomezia con quattro gol segnati sul campo laziale. Tutti realizzati nel primo tempo da Saveriano Infantino ora da solo in testa alla classifica marcatori con 7 reti. Seguito da quel Di Renzo de L’Aquila (4 reti) che domenica al Mancini ha fatto male a un Castelfidardo che ha subito il terzo ko in campionato. Ancora con tre gol sul groppone, come due settimane prima contro la Sammaurese, non realizzandone stavolta neanche uno. Andandoci vicino solo un paio di volte nel secondo tempo, a risultato però già compromesso. Prima con Traini poi con Palestini. Troppo pochi però due sussulti anche se di fronte il Castelfidardo aveva una big come L’Aquila, costruita per vincere il campionato. Per i biancoverdi un inizio di campionato tutt’altro che agevole. Perché domani si scenderà sul campo della vice capolista, un Notaresco guidato dall’ex Roberto Vagnoni che è stato vicino al ritorno a Castelfidardo in estate, ma che non ha esitato neanche un secondo quando ha ricevuto la chiamata da Notaresco. E sembra che ci abbia visto giusto, perché sta guidando una squadra seconda in classifica, forte di due vittorie e un pareggio, ma soprattutto del miglior attacco del girone con nove reti. E festeggiato, come il resto della squadra, dai tifosi rossoblu al ritorno domenica sera al Savini, con la squadra di Vagnoni accolta tra cori e fumogeni.

"Vittoria fuori casa, festa dentro casa. La nostra gente ci ha accolto al Savini come veri eroi" si legge sulla pagina social del Notaresco. Insomma la difesa fidardense sarà chiamata ancora agli straordinari, senza Paramatti che dovrà scontare la seconda delle tre giornate di squalifica. Chissà se Fallisi riuscirà a recuperare. E davanti bisognerà cercare di pungere al momento giusto, anche perché il Notaresco segna, ma concede pure. Insomma il lavoro a mister Stefano Cuccù non manca. Mancano invece alcune pedine nella squadra fidardense. Anche domenica nelle dichiarazioni post partita il tecnico ha rimarcato la necessità dell’arrivo dal mercato di giocatori di esperienza e di qualità per cercare di alzare il livello. Troppo basso almeno per ora.