Castelfidardo, la Giesse Logistica dona un hangar-box alla Croce Verde

E’ stata la Giesse Logistica, azienda leader nella produzione di coperture mobili, a donare un moderno hangar-box alla Croce Verde di Castelfidardo. Ieri il taglio del nastro alla presenza del sindaco Roberto Ascani. L’hangar-box, il tunnel mobile su zavorre, è una soluzione smart che rappresenta spazio coperto importante per la Croce Verde a protezione dei mezzi indispensabili nelle operazioni di soccorso e di gestione delle emergenze. La decisione è stata ispirata da un legame profondo tra la Giesse e la comunità marchigiana, consolidato dall’amicizia con Andrea Lanari, membro attivo dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (Anmil). Lanari, noto per il suo impegno sociale come testimonial per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ha giocato un ruolo chiave nel facilitare questa partnership che va oltre il semplice rapporto azienda-comunità. Il presidente della Croce verde Gino Morbidoni esprime gratitudine alla Giesse spa: "L’attrezzatura sarà utilizzata in modo polivalente: darà riparo ai mezzi che per questioni di spazio non potevano trovare riparo nei garage e sarà un luogo coperto a disposizione di attività sociali e manifestazioni che la Croce Verde periodicamente organizza".