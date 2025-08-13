Castelfidardo, la protesta di ’Fare bene’:: "Il cimitero si trova in una situazione di incuria"

In diverse aree del cimitero di Castelfidardo regna l’incuria. Il gruppo consiliare Fare bene ha raccolto la polemica di diversi cittadini che hanno notato erbacce, fiori estirpati, terra ovunque e rifiuti. "Mentre a Castelfidardo si discute se e quando sarà riaperto il bypass della strada che collega la città ad Osimo Stazione e della nuova viabilità con sensi unici alle Crocette, senza un’adeguata opera di informazione da parte dell’Amministrazione Comunale, per il resto va tutto bene o quasi. Ci ha contattato un cittadino segnalandoci la situazione in cui versa il cimitero: abbiamo superato ogni forma di decenza e viene da chiedersi come mai lasciare il cimitero in queste vergognose condizioni".

In queste ore il sindaco Roberto Ascani ha comunicato che è stato appena emesso dalla Provincia di Ancona il nulla osta all’attraversamento permanente della strada alternativa al ponte sul fosso Rigo, oggetto di polemiche, previa installazione di un sensore di rilevazione del livello idraulico del fosso collegato all’impianto semaforico presente. "Appena sarà installato il dispositivo da parte della ditta esecutrice dei lavori provvederemo a firmare la relativa ordinanza di modifica della viabilità", dice il sindaco.