Castelfidardo, la Provincia pronta a investire sulla storica "Selva"

Se è scontro politico sull’inclusione o meno della Selva di Castelfidardo all’interno del Parco del Conero, come auspica la maggioranza al governo cittadino, a provare a investire sul complesso boschivo-storico è la Provincia di Ancona che ha partecipato ad alcuni bandi per la realizzazione di progetti che sono ora all’esame degli uffici regionali per il finanziamento. In particolare il primo propone di generare un bosco irregolare sia sul piano orizzontale che su quello verticale, intervento che mira anche a ridurre la carica batterica presente in bosco, eliminando le piante soggette al cancro carbonioso. Compreso anche il controllo per il contenimento del pungitopo, che in vaste aree del bosco costituisce un mantello impenetrabile, soprattutto nelle aree prossime alla viabilità e agli edifici. Il secondo progetto riguarda il ripristino e mantenimento ecologico degli ambienti umidi: propone la realizzazione di due piccoli invasi con lo scopo di accogliere fauna ittica e anfibi per reintroduzione del tritone crestato italico e la riqualificazione del boschetto circostante i piccoli invasi mediante diradamenti del bosco esistente, controllo delle infestanti (canne domestiche, robinie, rovo) e rinfoltimento con specie autoctone.