Castelfidardo, le benemerenze: il "sigillo" a Eugenio Paoloni

C’è un cuore che batte con legittimo orgoglio nella festività dei santi patroni Vittore e Corona a Castelfidardo, una giornata speciale nella quale l’anima civile e quella religiosa si fondono nella condivisione di forti valori identitari. Come la cerimonia di attribuzione delle civiche benemerenze che permette di conoscere e gratificare quelle eccellenze che con passione e impegno nobilitano la città.

Il sigillo di Castelfidardo è stato attribuito ad Eugenio Paoloni, ideatore e fondatore della Fondazione Ferretti, del Museo del Risorgimento e della locale sezione di Italia nostra. Un paladino dell’ambiente ed in particolare della Selva. La medaglia di Castelfidardo è andata invece all’associazione Tracce di Ottocento, una realtà che in dieci anni di attività è entrata velocemente nel cuore di tutti, promuovendo attivamente iniziative culturali e partecipazione e distinguendosi per un impegno laborioso che ha nella rievocazione storica la punta dell’iceberg. Il primo ambasciatore della fisarmonica al femminile è invece Patrizia Angeloni, assente per motivi professionali, sottolineandone il ruolo di spicco nel panorama musicale, lo straordinario impegno nella diffusione e valorizzazione della fisarmonica da concerto, attraverso una carriera esemplare intrecciata tra arte, ricerca e formazione.