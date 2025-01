Castelfidardo, le feste si concludono con la Pasquella

Le feste si concludono in un clima di letizia e convivialità con la quinta edizione della Pasquella Castellana, una gioiosa tradizione che a partire dalle 15.30 di oggi con ritrovo in piazza della Repubblica riunisce gruppi di musicisti itineranti che porteranno i loro stornelli nei quartieri limitrofi al centro riscaldando cuori e mani. La serata prosegue poi alle 21.30 all’auditorium San Francesco all’insegna del balfolk con un concerto aperto a tutti e ad ingresso libero: il Gran ballo di Pasquella è animato da Saro Calandi, dal Duo Acefalo e da Tracce in ballo. Domani invece torna la Camminata della solidarietà, organizzata con nobili finalità dall’Atletica Amatori Avis, e all’aviosuperficie al confine con Loreto atterreranno le Befane (a cura dell’associazione nazionale Paracadutisti d’Italia sezione di Ancona e Team Folgore Marche Protezione civile).