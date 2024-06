Castelfidardo, l’Hotel Parco chiuso da tre anni finisce all’asta: era il fiore all’occhiello della città

L’hotel Parco di Castelfidardo ha chiuso a fine 2021 e da allora quei battenti serrati dello storico albergo a due passi dal centro storico fanno domandare a tanti che ne sarà del suo futuro, augurandosi che un imprenditore possa riportarlo al suo antico splendore. Oggi il complesso è all’asta. C’è tempo fino all’8 luglio per inviare la manifestazione d’interesse al sito "Gobidreal.it". L’annuncio è pubblico e recita così: "L’albergo, 4 stelle, si sviluppa per tre piani fuori terra con due ali ad "L" ed è dotato di 21 camere al piano primo, 22 camere con stanza multiuso e due ampie terrazze al piano secondo, mentre la hall con la sala colazioni, il ristorante, la cucina, i servizi igienici e la centrale termica sono al piano terra. Le camere sono tutte dotate di aria condizionata, in alcune sono presenti impianti di riscaldamento a radiatori, in altre è presente un impianto canalizzato. La pavimentazione della hall, sala colazioni e ristorante, ed il rivestimento delle scale sono state realizzate in granito".

Era un fiore all’occhiello per la città, che dopo il periodo di chiusura per la pandemia era tornato a lavorare, ma che poi ha dovuto fermarsi di nuovo.