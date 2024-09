Castelfidardo, morale alle stelle verso la prima di campionato

Adesso testa al campionato. Con il morale alto in casa Castelfidardo dopo le due vittorie in Coppa Italia di D con annesso passaggio del turno contro United Riccione e San Marino. Oggi la ripresa degli allenamenti in casa fidardense in vista del debutto in campionato. La D - dove il Castelfidardo ritorna dopo due stagioni - partirà domenica e sarà esordio casalingo per i biancoverdi che riceveranno la visita della Vigor Senigallia. Prevista una bella cornice di pubblico al Mancini e a proposito da alcuni giorni è scattata la campagna abbonamenti. Gli abbonamenti saranno di tre tipi. L’abbonamento sostenitore (300 euro) con posto numerato riservato e gadget omaggio. Quello standard (euro 200) e quello per il settore del tifo organizzato (euro 100). Il biglietto singola costa 15 euro (fino a 12 anni biglietto omaggio, posti limitati), mentre per gli under 18, over 67 e donne biglietto ridotto 10 euro. In occasione della "giornata biancoverde" gli abbonati avranno diritto di prelazione sull’acquisto del biglietto di ingresso. "Il Consiglio Direttivo della società ha deciso lanciare questa campagna abbonamenti a prezzi molto contenuti considerando che al Mancini, a differenza di altri impianti, è disponibile un unico settore quello della tribuna coperta. L’obiettivo è quello di coinvolgere i tifosi fidardensi a seguire la squadra in tutte le partite casalinghe in vista di questa nuova avventura in serie D" afferma il presidente del Castelfidardo Calcio Andrea Varoli.