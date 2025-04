Castelfidardo, morte dell'ex sindaco Mirco Soprani: è lutto cittadino

Castelfidardo (Ancona), 7 aprile 2025 – Interpretando il sentimento collettivo e il diffuso cordoglio, l’Amministrazione Comunale di Castelfidardo ha proclamato il lutto cittadino in occasione delle esequie di Mirco Soprani. L'improvvisa scomparsa dell’ex sindaco, persona di squisita umanità e generosità apprezzata trasversalmente a tutti i livelli, ha destato profonda commozione. Pertanto, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore, è stato disposto il lutto cittadino oggi pomeriggio dalle 14 alle 17.30 prevedendo la sospensione di ogni manifestazione pubblica eventualmente programmata nel territorio comunale, la partecipazione del Comune alla cerimonia funebre con il gonfalone e della Polizia locale con un picchetto d’onore, l'esposizione delle bandiere a mezz'asta e l'osservanza di un minuto di silenzio in occasione del prossimo consiglio comunale.

Il rito funebre si svolge oggi alle 15 nella Chiesa Collegiata. Il dispositivo riporta altresì l'invito a tutti i cittadini, istituzioni pubbliche, organizzazioni sociali, culturali ed i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, anche eventualmente con la sospensione delle attività, con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori e delle attività scolastiche.