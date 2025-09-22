Castelfidardo ne incassa tre. L’Aquila lo tiene a bocca asciutta

castelfidardo

: Osama, Bugari, Massa, Stragapede, Fiscaletti, Locanto (28’ st Taddei), Zanutel (8’ st Cilenti), Clerici (35’ st Abagnale), Traini, Palestini (39’ st Dovhanyk), Mataloni (16’ st Bartoli). Panchina: Amato, Tarulli, Garbattini, Morais. All. Cuccù.

L’AQUILA: Michielin, Cioffredi (1’ st Astemio), Trifelli, Tavcar, Buchel (35’ st Mantini), Zampa, Di Renzo, Banegas (23’ st Ndoye), Sparacello (35’ st Carella), Scognamiglio(35’ st Tomas), Brunetti. Panchina: Pareiko, Corigliano, Lombardi, Bellardinelli. All. Pochesci

Arbitro: Papi di Prato Reti: 36’ pt Di Renzo, 44’ pt Sparacello, 33’ st Ndoye.

Note: ammoniti Brunetti e Stragapede.

Tris negativo consecutivo per il Castelfidardo che incassa, in casa, tre gol anche da L’Aquila. Una big che mette in discesa il match già nel primo tempo, chiuso in vantaggio, amministrando e ampliando poi lo scarto nella ripresa. Splende il sole al Mancini, un po’ meno in un Castelfidardo che fatica a spiccare il volo in questo campionato. Anche se l’avversario è di caratura superiore in ogni reparto, soprattutto in avanti con il trio Di Renzo, Banegas e Sparacello che non fa sconti. Quattro under titolari nei locali con mister Cuccù che si affida in avanti al giovane di casa, Zanutel, e a Traini. Partenza equilibrata delle due squadre, poi al quarto d’ora arriva il primo sussulto, con il tiro cross di Sparacello fuori. Al 18’ Palestini su punizione dai venti metri non inquadra la porta. Al 23’ Sparacello, il più attivo degli abruzzesi, si libera bene, ma conclude debole e centrale. Un minuto dopo si propone sempre Sparacello, ma il destro del numero 19 potente e angolato è parato da Osama. Al 35’ si sblocca il risultato: ancora l’ asse Cioffredi - Sparacello, con quest’ultimo che in sforbiciata sfiora l’eurogol, Osama respinge il pallone, bomber Di Renzo non si smentisce e di testa anticipa tutti siglando lo 0-1. Prima del duplice fischio il raddoppio dei rossoblu: stavolta Sparacello, il migliore in campo, fa centro con un tiro al volo all’angolino a seguito di calcio d’angolo. Inizio ripresa ancora con L’Aquila pericolosa, ma Banegas si fa anticipare da un buon intervento di Locanto. Cuccù prova a cambiare, il Castelfidardo reagisce, ma Traini tira addosso al portiere e nell’azione successiva il colpo di testa di Cilenti finisce sopra la traversa. Ancora fidardensi con Palestini che al 18’ impegna Michielin che devia in angolo. L’Aquila sfiora prima il tris con Astemio e Di Renzo, poi lo trova con Ndoye con un destro angolato.

Michele Carletti