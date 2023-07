Castelfidardo, niente colonie e centri estivi per i più piccoli, le famiglie insorgono

Il no alle colonie e ai centri estivi per i bambini più piccoli a Castelfidardo ha scatenato

le ire di famiglie e opposizione, tanto che il caso è approdato in Consiglio comunale. "Per anni e fino al 2019 il Comune ha sempre organizzato nel mese di luglio la colonia estiva per i bambini della scuola elementare e il centro estivo per i bambini da 3 a 6 anni, per fornire al termine delle lezioni scolastiche un servizio per quelle famiglie dove entrambi i genitori lavorano – spiega il gruppo Solidarietà popolare -. Nel 2020, a seguito della pandemia, questi servizi sono stati interrotti e non sono stati più riattivati, nonostante

ora le condizioni lo permettano. Il Comune quindi ha rinunciato ad erogare dei servizi e si limita ora a dare contributi a chi frequenta centri privati. L’amministrazione ha risposto alla nostra interrogazione in Consiglio ammettendo di aver deciso di interrompere questi servizi preziosi per le famiglie per mancanza di fondi e difficoltà organizzative".

Una decisione che non è andata giù al gruppo di minoranza: "Rivela l’incapacità gestionale dell’assessorato ai servizi sociali e la mancanza

di interesse e di attenzione

nei confronti delle politiche per la famiglia. Una scelta

che costringe chi ha bisogno

a rivolgersi al privato, con costi sicuramente più alti

e di cui il Movimento 5 stelle

si prende la totale responsabilità di fronte ai cittadini. Noi continueremo comunque a monitorare e a chiedere la riattivazione di tali servizi per il prossimo anno".