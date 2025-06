Castelfidardo, niente fumata bianca per il mister. Intanto Vagnoni si accasa con il Notaresco

Ancora un posticipo per la scelta del nuovo mister del Castelfidardo. La società fidardense sta prendendo tempo e si è presa almeno un altro giorno per riunirsi e decidere sul futuro mister. Nel tardo pomeriggio di oggi potrebbe essere la giornata decisiva.

Intanto i nomi di allenatori che girano sono sempre gli stessi o quasi. Nelle ultime ore è uscito dalla lista mister Roberto Vagnoni che ha firmato per il Notaresco, in D, e che quindi si ritroverà il Castelfidardo da avversario.

Tornando alla questione fidardense domenica nella lista di nomi accostati alla formazione biancoverde è entrato quello del tecnico argentino Ruben Dario Bolzan (foto) che a Castelfidardo conoscono bene visto che ha allenato nelle scorse stagioni i biancoverdi in D prima di intraprendere l’avventura di mister nelle giovanili del Parma.

Bolzan dovrebbe abitare anche a Castelfidardo e quindi potrebbe essere una favorevole opportunità logistica ed economica per entrambe le parti.

Ultimamente gira anche il nome di Stefano Cuccù, un allenatore che sarebbe all’esordio in D visto che finora il classe 1975 ha allenato sempre in categorie regionali, l’ultima il Monturano Campiglione in Eccellenza. Una stagione conclusasi con la retrocessione del Monturano dopo lo spareggio playout.

Cuccù sarebbe un allenatore emergente un po’ come lo era stato tre anni fa Marco Giuliodori.

Più difficili sembrano essere le piste che portano alla coppia Sauro Trillini-Gianfranco Zannini, quest’ultimo contattato dalla società fidardense già tre anni fa prima poi di prendere Giuliodori.

Un contatto sembra esserci stato nelle scorse settimane anche con un altro ex, Maurizio Lauro, ma Lauro spera in una chiamata da una squadra di categoria superiore.

Si sono fatti anche i nomi dell’ex Vigor Senigallia Aldo Clementi e del laziale Marco Scorsini, entrambi con esperienza in D.

Anche in dirigenza sembra essere tutto in standby. Gli annunci che sembravano imminenti dell’ingresso di nuovi soci non sono mai stati ufficializzati, anzi sono stati smentiti dalla proprietà biancoverde. Ma sembra - e anche in questo caso bisogna usare sempre il condizionale - che almeno il procuratore sportivo abruzzese Ettore Palantrani sia vicino all’ingresso in società.