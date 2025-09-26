Castelfidardo, nuova sede per la Croce verde: domani il taglio del nastro in via Podgora

E’ un investimento pari a un milione e mezzo di euro che ha consentito di recuperare un immobile probabilmente destinato all’abbandono. Domani con una cerimonia alle 17 la Croce verde di Castelfidardo entrerà ufficialmente nella nuova sede di via Podgora. "L’idea di dare maggiori e più sicuri spazi alla Croce verde è sempre stato uno degli obiettivi principali dell’amministrazione comunale per rendere merito e al tempo stesso più funzionale una realtà che rappresenta un punto di riferimento per il territorio", dice il sindaco Roberto Ascani. Presto anche il comando di Polizia locale e il gruppo comunale di Protezione civile faranno ingresso in quella sede, che prima era residenza protetta "Mordini", e che oggi diventa un vero e proprio Polo della sicurezza. "E’ già stato riconosciuto come polo d’eccellenza unico dagli esperti dell’Ast e dalla Protezione civile regionale. Il percorso è iniziato quattro anni fa con il primo stralcio da 350mila euro". E’ insomma una struttura riqualificata e riconvertita al nuovo utilizzo grazie a fondi comunali ed ai finanziamenti attinti dal bando "Rigenerazione urbana". L’Amministrazione Comunale e la odv rappresentata dal presidente Gino Morbidoni hanno sottoscritto il comodato d’uso gratuito che mette a disposizione i locali per 30 anni (rinnovabili).