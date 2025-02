Castelfidardo, nuova stazione merci di Rfi: osservazioni del Comune

Il progetto di fattibilità tecnico-economica per la nuova "stazione merci" denominata "di Osimo" pur ricadendo sul territorio di Castelfidardo, è calato dall’alto a fine dicembre. Un intervento di circa 85 milioni di euro finanziati dal Pnrr, a cura delle Ferrovie dello Stato, avallato dalla Regione e inserito nel potenziamento infrastrutturale della linea Orte-Falconara che prevede la realizzazione di tre binari di circolazione adiacenti la linea adriatica. L’area interessata si snoda lungo la statale 16 all’altezza del tiro a volo fino all’incrocio con l’imbocco per Numana. Già partito l’iter degli espropri dei terreni e quello per la valutazione di impatto ambientale. "Abbiamo già segnalato alcune criticità importanti. Mi auguro che accolgano i suggerimenti", spiega il sindaco Ascani.