Castelfidardo-Osimana da vivere. La Jesina aspetta il Chiesanuova

E’ il giorno del derby al Mancini quando alla fine della stagione regolare in Eccellenza mancano appena sei giornate: Castelfidardo-Osimana. SI attende il pienone nello stadio fidardense. Sarà giornata biancoverde. Ai tifosi osimani sono stati assegnati trecento biglietti, con la prevendita. I botteghini al Mancini rimarranno chiusi per il settore ospiti. Il Castelfidardo arriva al derby come meglio non poteva. Mister Giuliodori avrà tutti a disposizione e anche tre giorni in più di riposo (i fidardensi sono reduci da due vittorie consecutive) rispetto ai "senzatesta" che bisognerà vedere se avranno recuperato dalle tossine del match giocato mercoledì nel pantano di Filottrano contro il Montefano. Mister Aliberti poi non potrà contare sull’organico al completo tra squalifiche e infortuni. All’andata finì 1-1 con la splendida rovesciata all’ultimo secondo di Alessandroni che fece esplodere il Diana pareggiando il gol ospite di Miotto. Match da non sbagliare sarà anche quello della Jesina che ospiterà al Carotti il Chiesanuova. Mister Strappini nonostante qualche acciacco avrà tutti a disposizione per cercare di tornare a muovere quella classifica ferma ormai da quattro partite di fila. Il programma. Eccellenza, 25^ giornata. Oggi (ore 15): Castelfidardo-Osimana, Jesina-Chiesanuova, Montecchio-Civitanovese, Montefano-Monturano, Montegiorgio-Atletico Azzurra Colli, Montegranaro-Urbania, Sangiustese-Maceratese, Tolentino-Urbino. Classifica: Civitanovese 46; Montefano 42; Chiesanuova 39; Castelfidardo, Montegranaro e Urbino 38; Montecchio 37; Maceratese 36; Osimana e Urbania 33; Tolentino 32; Jesina 27; Monturano 19; Sangiustese 18; Montegiorgio 17, Atletico Azzurra Colli 15.