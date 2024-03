Castelfidardo-Osimana. Il pari va stretto a tutti

Spettacolo sugli spalti, oltre mille al Mancini, con più di trecento osimani (se doveva essere un esame di maturità per la tifoseria giallorossa è stata superata a pieni voti), ed emozioni anche in campo: due gol come all’andata e ancora un pareggio nel derby. E forse tra Castelfidardo e Osimana non poteva finire in modo diverso, visto che sono le due squadre che hanno pareggiato di più in Eccellenza (15 per i fidardensi, 13 per i "senzatesta"). Quasi un record. Qualche rammarico non manca da una parte e dall’altra, per un punto che non serve a nessuno. Fidardensi migliori nel primo tempo, mentre gli osimani nel finale sono andati vicini alla stoccata vincente. "Una partita che abbiamo ben giocato nel primo tempo, avremmo potuto anche arrotondare il risultato – il commento dell’allenatore di casa, Marco Giuliodori –. Ci aspettavamo il ritorno dell’Osimana. Abbiamo sbagliato qualcosa, hanno giocatori esperti e hanno sfruttato subito l’occasione". Ma il Castelfidardo mantiene la zona playoff, quella che sogna ancora l’Osimana, distante per i senzatesta 5 punti a 5 giornate dalla fine. "Cercheremo di sfruttare al massimo le occasioni. È l’obiettivo che vogliamo portare avanti dopo l’eliminazione dalla Coppa. La classifica non ci dà un quadro chiaro: le ultime lottano fino alla fine e chi sta avanti gioca sulle ali della soddisfazione", attacca mister Sauro Aliberti. Che sul derby la pensa così. "All’inizio abbiamo lasciato troppi spazi e ci hanno punito, poi abbiamo cominciato a giocare tenendo palla, pareggiando, dando minutaggio a tutta la rosa ed è forse questo il segreto che ci lascia riserve a lungo tempo". L’Osimana era infatti reduce dalla fatica infrasettimanale contro il Montefano nel pantano di Filottrano. Continua a perdere invece la Jesina con la contestazione dei tifosi che non è mancata. "La società si meriterebbe questa curva qua", lo striscione esposto dagli ultras nella curva rimasta vuota per i primi 20’. Contestazione continuata durante il match e dopo con i biancorossi che non intravedono la luce in fondo al tunnel. Contro il Chiesanuova è arrivata la settima sconfitta in otto partite nelle quali è stato raccolto solo un punto. Una crisi che sembra senza fine per i leoncelli, quintultimi, in piena zona playout. Guardando alla prossima giornata il Castelfidardo scenderà a fare visita alla capolista Civitanovese, l’Osimana ha un solo risultato davanti (la vittoria) in casa contro il Monturano per sperare di rientrare negli spareggi promozione, la Jesina è attesa dalla trasferta a Urbino.