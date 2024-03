Castelfidardo-Osimana scalda l’Eccellenza: un derby che nessuno vuole perdere

È la domenica del derby a Castelfidardo dove domani arriverà l’Osimana (al Mancini, ore 15). Una sfida sempre sentita. In campo, sugli spalti. Quest’anno a differenza della passata stagione fidardensi migliori in campionato, l’Osimana invece ha fatto male ai biancoverdi a settembre in Coppa fino a essere la migliore di tutte, a dicembre, a livello regionale, nella competizione tricolore. Il Castelfidardo, in campionato, è in piena zona playoff e in ottimo stato di salute, reduce da due vittorie consecutive. L’Osimana - dopo le squalifiche e le multe in Coppa sul campo umbro - ha ripreso il cammino in campionato (5 i punti di ritardo rispetto al Castelfidardo) con un pareggio ‘’casalingo’’, mercoledì, nel silenzio delle porte chiuse e nel pantano di Filottrano contro il Montefano. "L’Osimana è una squadra forte e organizzata e poi è un derby, una partita dal sapore sempre particolare - dice Marco Giuliodori, allenatore del Castelfidardo -. Sono partite che si giocano molto sul piano emotivo, Bisognerà approcciare bene". C’è fermento nelle due tifoserie. ‘’Forza Fidardensi, Tutti al Mancini!’’. scrivono i locali. Anche a Osimo l’adrenalina sale. ‘’Tutti a Castello ‘’ si legge in un paio di striscioni appesi per le vie cittadine. Sono 250 i biglietti messi a disposizione dei tifosi giallorossi in prevendita (il botteghino allo stadio rimarrà chiuso) da acquistare presso la rosticceria Angolo dei Sapori in via Luigi Einaudi 21 a Osimo fino a domani alle ore 12 (costo euro 10, gratuito per gli under 13). "Ci troveremo davanti una squadra forte" dice il capitano giallorosso Luca Patrizi.