Castelfidardo: pareggio prezioso a Fossombrone avvicina la salvezza

Un punto che sa di vittoria per il Castelfidardo quello colto domenica a Fossombrone. Perché preso in trasferta e contro una squadra in forma, reduce da un pareggio e due vittorie di fila, ma anche perché avvicina sempre più i fidardensi al traguardo sperato, la salvezza. Anche se Fabbri e compagni tengono ancora i piedi per terra: "La strada è ancora lunga" ripetono in coro. In attesa, quella di domenica è stata una partita affrontata da entrambe le squadre a viso aperto, terminata senza reti, con il Castelfidardo che colpisce pure un palo con Cotugno nello scorcio iniziale di partita, confezionando anche un’altra azione importante con il bolide da fuori di Baldini respinto dal portiere. Per i locali l’azione più nitida con Kyeremateng, ma Elezaj chiude ogni varco. "E’ stato un punto importante quello preso a Fossombrone, una partita affrontata nel migliore visto che nel primo tempo siamo riusciti a mettere sotto un avversario forte - chiosa capitan Gianmarco Fabbri, classe 1997 -. Conoscevamo le loro potenzialità, li abbiamo studiati tutta la settimana, sapevamo dove potevamo far male. Abbiamo avuto qualche occasione, ma non ci siamo riusciti. Poi ci siamo difesi molto bene ed è un punto che ci avvicina al traguardo, anche se ci sono ancora quattro partite, dodici punti, può succedere di tutto quindi bisogna pensare domenica per domenica. Le ultime partite le dovremo affrontare nel migliore dei modi finché non saremo salvi".

Domenica il Castelfidardo potrebbe mettere una grossa ipoteca. Al Mancini salirà il Roma City invischiato nella lotta per la salvezza. "Da martedì (oggi, ndr) bisognerà subito mettere la testa giusta nell’affrontare una partita importante e delicata. Perché a loro servono punti salvezza e a noi uguale. Sappiamo che è una squadra ostica nonostante la classifica e quindi bisognerà continuare sulla strada che abbiamo intrapreso per arrivare al traguardo. Domenica sarà una partita che potrebbe mettere una grossa ipoteca anche perché dopo mancheranno solamente nove punti in palio e quindi sarà importante affrontarla nel migliore dei modi, perché il Roma City è squadra difficile da affrontare. Verranno su agguerriti, sarà una battaglia a viso aperto. Ci sono tutti i presupposti per una bella sfida, tosta, difficile".