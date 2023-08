Castelfidardo piange il vigile Merendoni

Morto a 79 anni Getulio Merendoni, ex agente della municipale di Castelfidardo. Col figlio gestiva anche il bed and breakfast "La finestra sul Conero" in località Sant’Agostino, attività su cui ha investito molto. Grande il cordoglio della città che lo stimava da sempre per professionalità e umanità. Il 79enne si è sempre speso per il bene della città anche fuori dal servizio. Il fidardense è deceduto all’ospedale di Fermo. A dare l’annuncio la moglie Vincenza D’Angelo. L’abbraccio caloroso arriva da tutta la sua Castelfidardo, oggi in lutto. La cerimonia funebre sarà fissata a ore.