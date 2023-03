Castelfidardo piange Stefano Pesaresi

Tutta Castelfidardo piange commossa per la perdita di un grande uomo. Il suo volto sincero e la mente dalla battuta sempre pronta non saranno dimenticati. L’altro ieri è venuto a mancare Stefano Pesaresi. Dopo una malattia, il fidardense è scomparso 68 anni. Era dipendente del Comune e faceva parte della compagnia teatrale "I girasoli". "Con la tua saggia leggerezza nell’affrontare la vita ci hai insegnato molto sia sul palco che nella realtà", lo ricordano oggi gli attori, al cui dolore si unisce la compagnia teatrale "Il focolare" di Loreto. "La sua preziosa amicizia, sensibilità, ironia ed efficienza rimarrà per sempre nei nostri cuori", scrivono i colleghi del Comune e della Pluriservizi fidardense. "Voglio ricordarti così amico mio, con il tuo sorriso sornione, le freddure all’anglosassone, le prove, il palco, le risate e la chiusura surreale dei nostri incontri quotidiani con due parole "avanti oppure la salute" – lo ricorda la consigliera comunale di Fare bene Gabriella Turchetti -. Sono contenta di averti salutato ma è stato difficile non piangere. Sapevamo entrambi che il sipario stava scendendo e il tempo degli scherzi era scaduto. Fai buon viaggio e salutami chi sai, quelli a me cari e che negli ultimi tempi hanno avuto una gran fretta di andare. Non ci dimenticare perché noi non lo faremo". Pesaresi lascia la moglie e i tre figli. I funerali si celebrano stamattina alle 10 nella chiesa Collegiata.