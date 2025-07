Castelfidardo, polo della sicurezza: la Croce Verde prima a entrare

E’ un sostanzioso passo avanti nel percorso di attivazione del nuovo Polo della sicurezza a Castelfidardo l’ingresso della prima associazione, la Croce verde, che entra materialmente nella sede dell’ex Mordini di via Podgora. Una struttura riqualificata e riconvertita al nuovo utilizzo grazie a fondi comunali ed ai finanziamenti attinti dal bando "Rigenerazione urbana". L’Amministrazione Comunale e la odv rappresentata dal presidente Gino Morbidoni hanno sottoscritto il comodato d’uso gratuito che mette a disposizione i locali per 30 anni (rinnovabili). "I volontari ed il personale sono da tempo al lavoro per adattare gli spazi interni e per effettuare il trasferimento dallo stabile di via Lumumba, dove dal 1980 ad oggi hanno operato radicandosi profondamente nel territorio ed incrementando in maniera vertiginosa i servizi resi alla collettività", dice il presidente Morbidoni facendo riferimento al recente bilancio sociale. "Un traguardo storico – dice il sindaco Roberto Ascani -. Sono orgoglioso di aver scelto questa struttura per la Croce Verde. Grazie alla presenza nella stessa location del gruppo comunale di Protezione civile e della Polizia locale potremo essere fieri di aver creato un polo d’eccellenza unico in tutta la Regione".