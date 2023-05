Castelfidardo premia Tombolini e carabinieri

Marco Tombolini e l’Associazione carabinieri in congedo-sezione di Castelfidardo riceveranno domenica le "principali" onorificenze che vengono conferite in occasione della seduta celebrativa di Consiglio comunale alle 10.30 nella giornata dei Santi Patroni. Come tradizione, il Sigillo di Castelfidardo è attribuito ad una personalità benemerita, rappresentata appunto dall’ingegner Tombolini che ha sempre coniugato la dimensione professionale all’impegno sociale prodigandosi per il bene della comunità. Nell’attività lavorativa svolta secondo elevati principi morali ed etici, è tra i fautori dello sviluppo urbanistico di Castelfidardo. La Medaglia di Castelfidardo viene attribuita come di consueto ad un’associazione, identificata quest’anno nella sezione locale dei "Carabinieri in congedo". Fondata nel 1954 proprio in concomitanza della festa di San Vittore e successivamente intitolata al capitano Francesco Gentile, medaglia d’oro al valore militare, persegue la sua missione partecipando ad attività di volontariato. Il titolo di "Ambasciatore della fisarmonica" andrà invece al musicista di origine siciliana Roberto Gervasi, apprezzato al Jazz Accordion festival.