Castelfidardo, pressing per la cessione. I "romani" pronti a rilevare tutto

Una seduta al giorno prevista questa settimana, la quarta di preparazione estiva per il Castelfidardo, che porterà all’amichevole di domani pomeriggio, ancora casalinga, contro la Jesina (Eccellenza) prima del rompete le righe per Ferragosto.

I ragazzi biancoverdi allenati da mister Stefano Cuccù con il vice che è Massimo Loviso corrono sotto il sole del Mancini, ma sono giorni caldi e concitati anche in società dove ci potrebbe essere il passaggio di proprietà. Prosegue infatti il dialogo tra l’attuale proprietà fidardense (composta dal presidente Sarnari, Pigini, Baleani e Ciucciomei) e i probabili acquirenti, un gruppo romano, che sembra capeggiato dall’imprenditore Cristiano Filippi.

La trattativa potrebbe essere arrivata alle battute finali. Lunedì le due parti si dovrebbero essere incontrate in video conferenza.

Sembrano mancare i dettagli anche se importanti. Sembra che il gruppo romano spingerebbe per rilevare interamente la società, mentre l’attuale proprietà vorrebbe restare seppur in minoranza.

Voci e illazioni che girano dalle parti del Mancini in attesa di chiarimenti. Come girano sempre più voci insistenti che se dovesse entrare il gruppo romano ci potrebbero essere varie novità, tra cui la nomina di un direttore sportivo e di un direttore generale che al momento mancano nel sodalizio biancoverde, quasi indispensabili per cercare di affrontare al meglio un campionato tosto e impegnativo come quello di quarta serie. Ci potrebbe essere anche una rivoluzione nella rosa.

Finora sono stati ufficializzati solo otto acquisti da parte della società fidardense, gli altri anche se impiegati in amichevoli non sono stati presentati. Qualche annuncio potrebbe arrivare oggi.

Questo stand by è dovuto al probabile passaggio di consegne con i nuovi acquirenti che vorrebbero rinforzare la rosa con giocatori di qualità ed esperienza per cercare di disputare un campionato dignitoso. E si vocifera che ci potrebbero essere dei ritorni: come quello di Fabbri e forse di Vecchio.