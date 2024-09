Castelfidardo, primi sorrisi: "Ma c’è ancora da lavorare"

Lo aveva ripetuto più volte in settimana mister Marco Giuliodori che era importante partire bene perché si giocava in casa. E contava soprattutto l’approccio.

Detto e fatto, perché il Castelfidardo domenica prima della mezz’ora era scappato in doppio vantaggio nel turno preliminare di Coppa Italia di D contro lo United Riccione.

Peccato per i biancoverdi quell’uno-due subito a fine primo tempo che ha costretto Fabbri e compagni alle fatiche supplementari dei rigori.

Dove i fidardensi sono risultati infallibiii, non sbagliando niente.

Proprio capitan Fabbri si è presentato per primo sul dischetto nella lotteria dei rigori.

"Giusto presentarsi per primo da capitano - racconta Gianmarco Fabbri, difensore, classe 1997 -. C’era pressione, ma è andata bene. Essendo il capitano è giusto prendersi questa responsabilità per primo".

I suoi compagni lo hanno imitato segnando gli altri quattro rigori.

Protagonista della lotteria dagli undici metri anche il portiere Elezaj che ha sbarrato la strada a D’Angelo. "E’ giusto applaudirlo, merito suo il passaggio del turno".

Vincere fa sempre bene anche nel calcio d’agosto.

"Ci prendiamo questo passaggio del turno che fa sempre piacere, quindi andremo sabato (si giocherà in notturna, ndr) sul campo del San Marino per cercare di portare a casa un altro risultato positivo".

E magari migliorare nella tenuta.

"Ci sono aspetti su cui dobbiamo lavorare ancora. Abbiamo giocato un primo tempo ad altissimi livelli dove abbiamo creato, oltre ai due gol, altre tre palle nitide che dovevamo concretizzare per concludere la partita. Purtroppo negli ultimi minuti del primo tempo abbiamo subito due reti che in D non puoi concedere, perché trovi davanti gente esperta, navigata, pronta a sfruttare l’errore altrui. Ritrovarsi dal doppio vantaggio al pareggio poteva essere una mazzata per una neopromossa".

Nella ripresa il ritmo è calato. "Ci siamo abbassati, ma siamo stati comunque bravi a rimanere sul pezzo, a non mollare, anche se non avevamo più la gamba per ripartire e andare a fare male, ma penso che sia normale in questo periodo".

Buono l’esordio dei nuovi. "Si sono inseriti subito bene, lo dimostrano gli autori delle due reti, Boccaccini e Cotugno, ma anche Trebotic si è mosso bene. Siamo davvero contenti".

E a proposito di novità è stato ufficializzato proprio ieri il centrocampista Pier Biagio Carano, classe 2005, cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli che ha già fatto il suo esordio domenica nel match di Coppa contro lo United Riccione. E ora con la testa al prossimo match.

Michele Carletti