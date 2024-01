Castelfidardo, il prof Vincenzo Schettini fa il pieno di pubblico

Castelfidardo (Ancona), 13 gennaio 2024 – Una meravigliosa serata di spettacolo, cultura scientifica, prevenzione del rischio e sano divertimento per adulti e bambini, sono questi gli ingredienti che hanno decretato il successo della "fisica dell'atmosfera" iniziativa promossa dal Comune di Castelfidardo in collaborazione con l'Istituto Meucci, le scuole del territorio e la straordinaria e carismatica partecipazione del prof. Schettini. Un progetto innovativo nato dall'idea pioneristica dei docenti del Meucci che hanno raccolto con entusiasmo la sfida lanciata dall'Amministrazione Comunale di creare un evento spettacolo intorno al nuovo piano comunale di protezione civile, argomento per certi versi ostico e troppo spesso creduto di competenza esclusiva degli "addetti ai lavori". La serata si è aperta, sotto l'attenta e brillante regia di Alvin, con i saluti istituzionali del Sindaco Roberto Ascani che ha ringraziato le numerose e qualificate Autorità presenti in sala, il numerosissimo pubblico convenuto, l'Istituto "Meucci" che, sotto la magistrale supervisione del prof Calducci e della prof.ssa De Bellis, ha curato il service e l'assistenza del pubblico unitamente alla Proloco e Croce Verde di Castelfidardo , ed il pluridecorato Gruppo Comunale di Protezione Civile di Castelfidardo sempre pronto ad offrire il suo supporto nei momenti più critici vissuti dalla città.

L'ing. Stefoni, direttore del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, invitato sul palco ha sottolineato l'importanza di queste iniziative poiché da stimolo alla cooperazione tra istituzioni, volontariato e cittadinanza nell'opera di informazione e formazione della popolazione , unica ricetta per fronteggiare in modo efficace i sempre più frequenti fenomeni avversi. Anche il Presidente del consiglio regionale, avv. Latini, ha esaltato l'unicità dell'iniziativa e sottolineato l'importanza dell'argomento trattato con una modalità vincente testimoniata dalla partecipazione di una sala gremita ed attenta. Ed è così che si è entrati nel vivo della serata con la presentazione dei punti salienti del piano comunale illustrati con maestria dal dott. Cardinaletti e dal dott. Acciarri , che sono riusciti perfino nell'impresa di coinvolgere la platea in tempo reale tramite specifica applicazione digitale sottoponendo al pubblico domande su misere di prevenzione e conoscenza dei rischi; tutti promossi a pieni voti ! Ed infine applausi a scena aperta per l'arrivo roboante del professor Schettini capace di rapire immediatamente l'attenzione e l'ammirazione di adulti e bambini , alcuni dei quali invitati sul palco in qualità di provetti fisici in erba alle prese con esperimenti ed approfondimenti scientifici, superati brillantemente tra gli applausi della platea e lo stupore dello stesso professore. Toccante e suggestivo anche il racconto di Schettini circa le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere il suo secondo libro poiché, lontano dal voler essere una mera biografia dei più illustri fisici della storia, ne ha voluto cogliere le fragilità, le sconfitte e le avversità di una società talvolta miope e bigotta innanzi alla genialità di uomini e donne che hanno rivoluzionato, con la loro intelligenza e perseveranza nello studio e rigore scientifico, la storia dell'umanità. Ed è con questo invito, rivolto a giovani e meno giovani, che la serata si è conclusa tra sorrisi, entusiasmo e dediche con firma del professore che ha ribadito l'importanza di cogliere nella scienza e nell'impegno civile i punti cardine del futuro della nostra comunità .