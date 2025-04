Castelfidardo pronto per la sfida salvezza contro Roma City

Dopo il punto preso domenica su un campo ostico come quello di Fossombrone, ieri il Castelfidardo ha ripreso gli allenamenti. In vista di una partita che potrebbe essere cruciale, quella contro il Roma City di domenica, in casa. Uno scontro diretto per la salvezza, con i laziali penultimi, assieme alla Civitanovese, lontani otto punti dai fidardensi che occupano l’ottavo posto in compagnia della Vigor Senigallia. Ieri mister Marco Giuliodori ha lavorato con il gruppo al completo. Sulla via del recupero quindi anche il portiere Munari (uscito anzitempo nella sfida contro l’Aquila per infortunio) che domenica non era neanche in panchina a Fossombrone, con il tecnico dei fidardensi che ha impiegato titolare Elezaj e vice Osama.

Il Castelfidardo non sarà al completo però neanche nella prossima sfida, casalinga, contro la squadra romana sconfitta in casa tre giorni fa dall’Ancona. Non ci sarà infatti Lorenzo Braconi, squalificato per una giornata per recidività in ammonizione. Neanche il Roma City potrà schierare la squadra al completo. Uno squalificato anche nell’avversario dei fidardensi, il terzino sinistro Alessio Calisto, anche lui fermato dal giudice sportivo per una gara. Nel Castelfidardo è entrato in diffida questa settimana Costanzi.

Panchine. Mancano poche giornate alla fine del campionato, ma cambiano ancora le panchine, anche nel girone F di D. In un paio di giorni addirittura tre. E non solo nelle squadre che lottano per la salvezza, ma anche in zona playoff. Domenica L’Aquila ha sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra, mister Michele De Feudis, e il suo vice Vincenzo Lambertini. La panchina è stata affidata sino a fine stagione a Luigi Durastante. Lunedì invece mister Stefano Senigagliesi ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di allenatore della Civitanovese. I rossoblu hanno affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Luigi Bugiardini.

Non c’è due senza tre ed ecco, ultimo in ordine di tempo, il cambio al Termoli che domenica ha gettato due punti proprio a Civitanova visto che nei minuti di recupero i giallorossi hanno dilapidato il doppio vantaggio. Esonerato Andrea Mosconi insieme al suo staff "a seguito dei risultati non in linea con gli obiettivi prefissati a inizio percorso". La società ha richiamato Massimo Carnevale.