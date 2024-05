Castelfidardo può gioire. Il sogno serie D continua

1

URBINO

0

: Sarti, Morganti, Fabbri, Cannoni, Imbriola, Rotondo, Fossi (18’ st Evangelisti), Miotto (49’ st Nacciarriti), Braconi (23’ st Sidorenco), Guella (26’ st Fabiani), Nanapere (40’ st Pedini). Panchina: Niccolini, Bellucci, Marzuolo, Kurti. All. Giuliodori.

URBINO: Petrucci, Nisi (46’ st Bellucci), Tamagnini, Boccioletti (45’ pt Pierpaoli), Giunchetti, Magnani, Cusimano, Dalla Bona, Rivi (45’ st Galante), Sartori, Montesi (26’ st Esposito). Panchina: Stafoggia, Barro, Mataloni, Morani, Sergiacomo All. Ceccarini

Arbitro: Pasqualini di Macerata

Rete: 23’ pt Braconi

Note: espulsi al 20’ st Magnani per doppia ammonizione e al 35’ st Imbriola per gioco violento.

Sogna il Castelfidardo il ritorno in D, si ferma invece la corsa dell’Urbino.

La finalissima regionale di playoff di Eccellenza sorride ai fidardensi che staccano il biglietto per i playoff nazionali. Al Castelfidardo sarebbe bastato anche il pari in virtù della migliore classifica alla fine della stagione regolare, ma vince addirittura alla fine dei tempi regolamentari. A decidere la sfida un gol del ragazzo di casa, Lorenzo Braconi, nel primo tempo.

L’Urbino ci crede fino alla fine, gioca per un pezzo di secondo tempo in inferiorità numerica, ma non riesce nell’impresa di ribaltare il risultato.

Meglio gli ospiti all’inizio creando subito un pericolo dalle parti di Sarti e confezionando almeno un altro paio di attacchi pericolosi. Il Castelfidardo invece inizio cauto, poi con il passare dei minuti cresce.

Capitan Fabbri su punizione impegna Petrucci. Quest’ultimo al 23’ respinge il tiro dal limite di Miotto, ma non può niente sulla ribattuta di Braconi che da due passi non sbaglia siglando il gol del vantaggio. Esplode il Mancini che registra il pubblico delle grandi occasioni.

L’Urbino si getta in avanti e ci prova con Dalla Bona, ma soprattutto al 45’ con Boccioletti, arriva però il miracolo di Sarti. L’Urbino parte meglio anche nel secondo tempo, ma al 20’ i gialloblu rimangono in dieci: espulso Magnani per doppia ammonizione. Il Castelfidardo non sfrutta l’occasione di chiudere il match. Anzi al 35’ rimangono in dieci anche i fidardensi per l’espulsione diretta di Imbriola per gioco violento.

La stanchezza visti anche i primi caldi stagionali si fa sentire. L’Urbino cerca il forcing finale. Cusimano, l’ex, calcia, ma non trova la porta, come Galante poco dopo. Il Castelfidardo in contropiede potrebbe chiudere la sfida, ma Evangelisti non riesce a concludere. Basta però il guizzo di Braconi per far gioire i fidardensi che ora, nel primo turno playoff nazionale (26 maggio), sfideranno il Pomezia. Andata a Castelfidardo, ritorno in Lazio.