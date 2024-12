Castelfidardo, rientrano a casa e per poco non s’imbattono nei ladri: "Molti i danni"

"Erano in due, a piedi e sono scappati appena siamo tornati a casa. Sono riusciti a trafugare qualche soldo e hanno lasciato una scia di danni notevole". A raccontarlo una fidardense residente in zona Sant’Agostino che per poco ha mancato uno spaventoso faccia a faccia con i malviventi sabato sera. Poi hanno visitato anche via Diaz ma non sono riusciti a entrare in un appartamento. La banda di ladri che ha messo a ferro e fuoco anche Osimo lo scorso fine settimana è stata acciuffata ma i furti non si sono fermati. Altri tre furti sono stati denunciati ai militari la notte precedente a Osimo. Sono entrati in due appartamenti a Passatempo, nella palazzina accanto alle Poste. Ladri acrobati che con grande agilità si sono arrampicati per le grondaie riuscendo a entrare all’interno delle abitazioni quando i proprietari non c’erano. Sono riusciti a portare via oro e gioielli custoditi nel comò della camera da letto.