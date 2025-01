Castelfidardo, rubati due motorini di ragazzini . Uno dei mezzi è stato ritrovato distrutto

Sono stati rubati due motorini ieri a Castelfidardo, due motocicli di due giovanissimi. La mamma, disperata, ha sporto denuncia ai militari del comando fidardense e poi ha inoltrato un appello sfruttando anche i mezzi social, se qualcuno avesse notato qualcosa di strano, movimenti sospetti.

Uno di quei due mezzi è stato ritrovato poco distante, distrutto. Le ricerche per l’altro sono ancora in corso. Una ragazzata, forse, o un furto messo a segno di proposito ma finito male per uno dei mezzi.

La ricostruzione è al vaglio dei militari. I controlli proseguono in città anche dopo i vari atti vandalici al patrimonio pubblico messi in atto da parte di una baby gang che si aggira soprattutto a Sant’Agostino.

I nomi di quei ragazzini, tutti minorenni, sono ormai conosciuti e hanno le ore contate. Sarebbero infatti stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre sradicavano letteralmente dal suolo un cestino dell’immondizia nell’area verde accanto al supermercato. Avrebbero agito per noia. Durante il fine settimana rimangono serrati i controlli delle forze dell’ordine congiunti in tutta la Valmusone, sia nei centri storici che nelle periferie.