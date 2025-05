Castelfidardo: Salvezza e Successo nel Campionato D con Mister Giuliodori

Tre stagioni lunghe e dure, ma alla fine piene di soddisfazioni. E il bilancio di un Castelfidardo con mister Marco Giuliodori in panchina che si è congedato domenica dal campionato di D con una vittoria e una salvezza conquistata una settimana prima. "Un percorso bellissimo - attacca il capitano Gianmarco Fabbri - per chi come me viene da quella salvezza miracolosa all’ultima giornata due anni fa. E quindi è giusto ricordare e ringraziare anche quel gruppo, perché se oggi siamo dove siamo, merito è anche di quel gruppo". Che si è salvato in Eccellenza nel 2023 all’ultima giornata per la regola dei 10 punti di distacco dal Fabriano Cerreto battuto proprio all’ultima partita di campionato, in casa, evitando i playout. "Non posso che ringraziare - continua il difensore - anche la squadra dell’anno scorso, dopo una cavalcata nei playoff regionali e poi in quelli nazionali dopo che all’inizio ci davano tutti per retrocessi. È stato qualcosa di magnifico che ricorderemo nelle annate. E poi in questo campionato bellissimo fatto di una lunga rincorsa, perché non eravamo partiti benissimo, ma poi abbiamo compattato il gruppo. Lì il mister è stato molto bravo insieme a tutto lo staff. Abbiamo preso consapevolezza di poter fare un campionato del genere iniziando a macinare punti e partite di livello, esprimendo anche un bellissimo gioco e un’intensità diversa dalle altre squadre. Un’intensità così l’ho vista solo al Teramo e alla Samb. E quindi un grosso applauso e tantissimi meriti vanno al mister e allo staff e a tutti i miei compagni per questo bellissimo percorso". Alla fine salvezza raggiunta alla penultima giornata e ottavo posto in classifica. "Non dimentichiamoci che abbiamo lasciato dietro squadre come la Vigor Senigallia, Recanatese, ma anche l’Atletico Ascoli che era partito con i favori del pronostico. Sono veramente orgoglioso di questo gruppo" chiude il capitano dei biancoverdi.