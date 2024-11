Castelfidardo, sbloccato l’iter del tratto di Ciclovia Adriatica

Anche il tratto della Ciclovia Adriatica di Castelfidardo è stato finalmente sbloccato, dopo mesi di impasse. "Grazie all’impegno della nostra consigliera regionale Marta Ruggeri e alla risposta positiva della Giunta, si potrà procedere con la progettazione del tratto di ciclovia che attraversa il nostro territorio comunale, lungo la ferrovia – afferma il sindaco con la sua maggioranza -. Questo tratto era rimasto bloccato a causa di lavori richiesti da Reti Ferroviarie italiane per un importo di 170mila euro, necessari alla posa di una recinzione di sicurezza. La Conferenza Stato-Regioni ha stanziato 27 milioni di euro per completare la Ciclovia Adriatica nelle Marche, un’opera strategica che collegherà nord e sud della regione, migliorando la rete ciclabile, anche nell’area del Parco del Conero. Un grande passo avanti insomma per la mobilità sostenibile e per il turismo nella nostra Regione". Ruggeri ha aggiunto: "Ringrazio la Giunta e l’assessore Baldelli che si sono impegnati a procedere alla progettazione anche per il tratto di Castelfidardo, vista l’importanza dell’opera che interessa l’intera regione. Grazie al recente stanziamento di 27 milioni, si potrà completare l’opera di collegamento fra nord e sud della regione e migliorerà la rete ciclabile nel Parco del Conero".