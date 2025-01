Castelfidardo, scongiurata la chiusura dell’ingresso in città

Non sono ancora partiti i lavori a valle di via della Stazione a Castelfidardo ma è stata scongiurata l’ipotesi di una chiusura totale della via di ingresso principale al centro città in occasione dei lavori per l’ampliamento del ponte sul Fosso Rigo. La soluzione già a più riprese suggerita dal Comune è stata infatti accolta procedendo alla realizzazione di un bypass che permetterà il passaggio ai soli mezzi pubblici e a quelli pesanti, autorizzati al passaggio nelle ore di apertura del cantiere. Durante i lavori la strada provinciale 26 rimarrà in ogni caso interdetta al ‘normale’ traffico veicolare che verrà dirottato sulla viabilità alternativa in direzione San Rocchetto. L’interruzione sarà di circa sei mesi e il cantiere dovrebbe partire a breve, così come quello della nuova rotatoria allo svincolo per Numana, all’altezza dell’area occupata dalla ditta Caltec, in un crocevia fondamentale per il traffico della Valmusone, molto transitato specialmente d’estate e particolarmente pericoloso, che già in passato è stato teatro di incidenti anche molto gravi. Il progetto si è arenato più volte per motivi burocratici e di rimpallo tra un ente e l’altro ma pare che si stia andando verso la risoluzione definitiva.