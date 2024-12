Castelfidardo sfida Avezzano in casa per la 15^ giornata di Serie D

Un’altra partita casalinga per il Castelfidardo, la seconda nel giro di quattro giorni dopo l’impegno di Coppa, con il Ravenna che mercoledì ha espugnato il Mancini eliminando i fidardensi. Oggi a Castelfidardo saliranno i Lupi dell’Avezzano (negli abruzzesi non ci sarà Mascella squalificato, nei fidardensi non convocato Guella), per la terz’ultima giornata del girone di andata.

"Una squadra che sta viaggiando sull’onda dell’entusiasmo visto che arriva dalla vittoria di Fossombrone. Dovremo approcciare il match nel miglior modo possibile, con la voglia di fare risultato, ma anche con la consapevolezza di avere davanti un avversario ostico" dice mister Marco Giuliodori.

Fabbri e compagni sono reduci dalle fatiche di Coppa, quella odierna sarà la quinta partita in due settimane, ma Giuliodori non è preoccupato. "Anche dopo la battuta d’arresto in Coppa c’è un ambiente carico. Giochiamo in casa e vogliamo far valere il nostro pubblico e il fattore campo. Vogliamo a tutti i costi portare a casa un risultato positivo".

E a proposito dei tifosi. "Al nostro pubblico posso fare solamente un plauso, visto che è sempre presente. Per noi i tifosi sono fondamentali. Anche domenica c’erano a Roma e vedere quello spicchio di tifosi per noi è importante e siamo felici di aver regalato loro una vittoria. Vogliamo continuare in questo trend".

Serie D (girone F), 15^ giornata. Oggi (ore 14:30): Ancona-Forsempronese, Castelfidardo-Avezzano, Chieti-L’Aquila, Civitanovese-Fermana (ore 15), Vigor Senigallia-Notaresco (ore 15), Isernia-Roma City, Sora-Recanatese, Teramo-Atletico Ascoli, Termoli-Sambenedettese.

Classifica: Samb 31; Atletico Ascoli 25; Chieti, Teramo e L’Aquila 24; Forsempronese e Ancona 22; Vigor Senigallia 20; Castelfidardo e Isernia 18; Avezzano 16; Sora 15; Roma CIty, Termoli e Civitanovese 14; Recanatese 13; Fermana 12; Notaresco 11.