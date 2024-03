Castelfidardo, sfida calda. L’Osimana altra "trasferta"

Cinque giornate alla fine del torneo di Eccellenza e giochi ancora aperti sia per il primo posto che per la retrocessione. Insomma equilibrio che non è mai mancato. Domenica l’ultima fatica prima della sosta di due settimane per via del Torneo delle Regioni e poi delle festività pasquali. E le nostre tre squadre sono attese da esami importanti.

Come quello che attende il Castelfidardo, quinto e che sta attraversando un buon momento stazionando in piena zona playoff, di scena sul campo della prima in classifica, la Civitanovese, con assenze importanti. Mister Giuliodori non potrà contare per squalifica su tre pedine importanti come Braconi, a segno domenica nel derby contro l’Osimana, Nanapere e Cannoni. A proposito di Osimana la giornata di ieri ha reso noto il campo dove i giallorossi giocheranno la prossima partita di campionato, "casalinga", e la data di quando verrà discusso il ricorso per la maxi squalifica di diciotto mesi del Diana. Domenica, la sfida contro il Monturano si giocherà al Vianello di Offagna (ore 14:30), a porte chiuse, con tanto di diretta Facebook sulla pagina ufficiale della società giallorossa. Lunedì invece alle ore 14:30 verrà discusso il ricorso. Intanto alcuni tifosi di vecchia data hanno lanciato l’idea di una raccolta fondi popolare per sostenere la dirigenza in questo difficile momento.

"Ogni tifoso, simpatizzante o sostenitore potrà devolvere una cifra a supporto della causa Osimana: il vostro nome verrà stampato insieme a tutti coloro che prenderanno parte a questa iniziativa sulla maglia per la stagione 2024-2025. Un grazie a tutti coloro che daranno il loro sostegno" si legge nel comunicato sui canal social ufficiali dell’Osimana e degli Ultras Osimo. I punti dove sarà possibile sottoscrivere questa iniziativa sono a Osimo al Bar 4+1 Via San Marco 7, Ippoliti e Fioranelli, Piazza Comune 4, la rosticceria "L’angolo dei sapori" - Via Luigi Einaudi 21 e al Centro sportivo Santilli (orario pomeridiano).

Situazione non facile neanche in casa Jesina visto il solo punto ottenuto nelle ultime otto giornate dalla formazione di Strappini con tanto di contestazione dei tifosi che continua da varie settimane. Una Jesina che sembra in caduta libera che domenica salirà a Urbino per cercare di muovere una classifica che inizia a preoccupare visto che i biancorossi occupano il quint’ultimo posto in piena zona playout. E con un calendario tutt’altro che agevole visto che dopo la trasferta di Urbino i leoncelli riceveranno l’Osimana, poi in trasferta a Macerata, la partita interna contro l’Urbania prima di chiudere a Civitanova.