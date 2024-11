Castelfidardo "Sfida salvezza da vincere"

Il Castelfidardo ci ha preso gusto. Due vittorie in tre giorni tra campionato e Coppa Italia, sette gol realizzati e solo uno subito e domani per i biancoverdi altra partita casalinga, stavolta in campionato. Uno scontro salvezza contro il Notaresco, con le due formazioni distanti solo un punto, con il Castelfidardo (14° con 9 punti assieme a Recanatese e Civitanovese) a inseguire il team abruzzese (13° da solo). "Un avversario che ha attraversato le nostre stesse difficoltà - riflette il mediano dei fidardensi, Matteo Baldini, classe 1998 -. Il Notaresco è una squadra molto ostica e quindi dovremo mostrare il nostro lato migliore per portare a casa la vittoria. Massima grinta perché i punti in palio valgono doppio". Anche il Notaresco, come il Castelfidardo, è reduce da una vittoria. Gli abruzzesi l’hanno colta di misura, in casa, contro il Roma City. Decisivo il rigore di Arrigoni nel finale. In trasferta la formazione allenata da Evangelisti però non ha mai vinto: su cinque partite fuori casa ha raccolto tre pareggi e due sconfitte. Il Castelfidardo è atteso dalla terza sfida nel giro di una settimana, ma per Baldini questi impegni ravvicinati non dovrebbero rappresentare un problema, "perché abbiamo uno staff molto preparato. Già due settimane fa abbiamo affrontato tre partite in una settimana e sono sicuro che anche domenica ci troveremo bene a livello di gambe". Di testa il morale è alto, grazie anche alla vittoria in Coppa, "un impegno che permette di far giocare anche gli altri giocatori che completano la rosa. Mercoledì contro la Civitanovese ci siamo tolti molte soddisfazioni. Dal gol di Carano a quello di Paponi, abbiamo approcciato bene. E’ un impegno, ma non così eccessivo da impedirci di concentrarci sia sul campionato che sulla Coppa". In quest’ultima, mercoledì, è partito titolare Federico Pierantozzi che in questo inizio stagione ha dovuto superare alcune difficoltà, anche fisiche, che sembrano però messe alle spalle. Il difensore, tornato in estate al Castelfidardo, contro la Civitanovese ha segnato pure, nel finale, come Baldini (dopo i gol nella prima frazione di Paponi e Carano), fissando il punteggio sul definitivo 4-1.

"Sono molto contento per il gol, ma la cosa positiva è che coloro che hanno avuto finora meno minutaggio si sono fatti trovare pronti - dice Pierantozzi, classe 1997 -. Adesso non ci dobbiamo adagiare su queste due vittorie, ma dobbiamo continuare nella striscia positiva. Contro il Notaresco ci aspetta una partita molto difficile, uno scontro diretto contro una squadra preparata. Il Notaresco è una società che fa da tanti anni questa categoria".