Castelfidardo, si celebra l’80esimo della Liberazione. Mostra fotografica e anche l’annullo postale

Domani sarà ricordato l’80esimo anniversario della Liberazione da parte della terza divisione carpatica polacca. I primi quattro giorni di luglio nel 1944 furono densi di bombardamenti e di paura per i cittadini. Si contarono morti e feriti. Poi gli ultimi nazifascisti vennero catturati e Castelfidardo liberata. Per omaggiare i caduti in combattimento e per riconoscenza verso le opere sociali che li videro protagonisti, è stata allestita una mostra fotografica all’auditorium San Francesco e sarà posta una targa all’entrata del campo sportivo "Gabbanelli" che proprio i soldati polacchi costruirono e inaugurarono nel 1946 con un incontro di calcio tra una rappresentativa della divisione Carpatica e la U.S. Castelfidardo fondata in quell’anno. Grazie alla richiesta del circolo culturale filatelico numismatico "Matassoli", dalle 16.15 alle 19.45 all’auditorium sarà presente un ufficio temporaneo di Poste italiane con un annullo dedicato al secondo corpo d’armata polacco e al generale Anders, per il quale sarà presentato anche un francobollo emesso dalle Poste del Lussemburgo. In mostra anche una pregiata collezione di airgraphs, messaggi microfilmati utilizzati anche dai soldati polacchi in Italia durante la Seconda guerra mondiale. Prestigiosa la presenza della console onoraria polacca Cristina Gorajski.