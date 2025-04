Castelfidardo, si concludono i "Concerti del Consiglio"

Si chiude in grande nel salone degli stemmi del Comune di Castelfidardo la stagione concertistica 2024-25 dei "Concerti del Consiglio", molto sentita nella città della fisarmonica. L’appuntamento è per domani a mezzogiorno in punto. L’evento musicale è a cura del Complesso Filarmonico città di Castelfidardo diretto dal maestro Rinaldo Strappati ed è a ingresso libero fino a esaurimento posti. L’iniziativa, che ha già avuto successo in passato, è stata proposta dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la civica scuola di musica "Soprani", un’eccellenza per la città della fisarmonica e non solo. L’idea dei "Concerti del Consiglio" segue la via dei "Concerti del Quirinale" trasmessi in diretta su Radio3 le domeniche dalla sala Paolina: così Castelfidardo ha scelto per l’occasione la suggestiva sala del Consiglio comunale.