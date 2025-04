Castelfidardo si prepara per il derby ad Ancona dopo la sconfitta ad Avezzano

In casa Castelfidardo da ieri hanno iniziato a preparare l’importantissimo derby di domenica ad Ancona. La batosta di Avezzano si è fatta sentire soprattutto nel morale e anche la società è stata vicina alla squadra alla ripresa degli allenamenti, l’indomani del ko sul campo abruzzese.

"La società ha trasmesso tranquillità - ha confidato mister Marco Giuliodori -. Ci è stata vicino, è venuta al campo a sostenere la squadra, è giusto ricompattarci tutti. Dispiace per come abbiamo perso dopo un’ottima prestazione per 70’, poi abbiamo avuto 20’ di blackout dove abbiamo subito 4 gol. Purtroppo abbiamo creato, ma non siamo stati bravi a concretizzare almeno tre-quattro occasioni e siamo stati ancora meno bravi a difenderci. E’ stata una partita per certi versi assurda, ma il calcio è questo. Quando ti capita l’occasione devi essere bravo a buttarla dentro e quando le hanno gli altri devi essere bravo a non subire. Ad Avezzano siamo mancati in entrambi le situazioni".

Giuliodori spera che la pausa per le festività pasquali sia servita come ricarica. "Una sconfitta che a livello morale ha toccato qualcosa. E’ stato importante staccare la spina, stare un attimo tranquilli e non farsi prendere dal panico e dalla paura. Dovremo essere bravi a ricaricare le energie mentali e fisiche in vista delle due ultime partite dove i punti saranno fondamentali per raggiungere l’obiettivo, consapevoli che dovremo fare risultato e che siamo ancora noi i padroni del nostro destino".

Juniores. Fine settimana amaro anche per la Juniores del Castelfidardo che ha terminato la propria stagione nel campionato nazionale. I giovani biancoverdi sono usciti subito dai playoff, sconfitti in un derby vivace e combattuto dalla Recanatese 2-1. Castelfidardo vicino al vantaggio con Marzuolo che colpisce il palo. In gol ci va invece la Recanatese al 25’ con Mobili, pareggio di Menghini su rigore al 33’. Al 15’ st Magini segna il gol vittoria per i giallorossi. "Ne usciamo sconfitti, ma siamo sempre stati in partita creando molte situazioni per portare la gara ai supplementari e vincerla. Sono orgoglioso del gruppo squadra e di tutti i dirigenti ma soprattutto un plauso al mio staff per il rendimento dei ragazzi per tutta la stagione". La formazione del Castelfidardo schierata da mister Gasparrini a Recanati: Manganelli, Garbattini, Dovhanyk, Marzuolo, Turano, Montironi, Graciotti Lu., Ni, Menghini, Prebibaj, Graciotti Lo.