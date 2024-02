Castelfidardo sogna: playoff ancora più vicini

Sorride solo il Castelfidardo nell’ultima domenica di febbraio per le ‘nostre’ in Eccellenza. I biancoverdi ora sono a un solo punto dalla zona playoff. Dopo il 3-0 rifilato alla Jesina nel derby casalingo.

Con i fidardensi protagonisti di un secondo tempo sopra le righe, creando varie occasioni e segnando tre gol con Nanapere, Imbriola e Sidorenco nel giro di neanche venti minuti.

Dopo una frazione iniziale "dove siamo partiti un po’ contratti, merito anche della Jesina che ci pressava alto costringendoci a giocare palla lunga - il pensiero di Marco Giuliodori, allenatore del Castelfidardo -. Già sul finire del primo tempo però la squadra aveva dato segnali di ripresa, poi nel secondo siamo partiti con una marcia in più, abbiamo iniziato a giocare come sappiamo fare riuscendo a sbloccare il risultato, creando tanto, forse a concretizzare pure poco, ma va bene così. Mi fa piacere il gol di Sidorenco, sono felice per lui, ma anche per tutti: squadra, società e tifosi".

Non c’è luce in fondo al tunnel invece per la Jesina, alla quinta sconfitta in sei partite. Dopo un buon primo tempo la squadra leoncella è naufragata nella ripresa.

"Abbiamo preparato bene la partita, un ottimo primo tempo, ma le partite durano 100’ - l’analisi di mister Simone Strappini -. Nel momento in cui la partita gira male la squadra fa fatica mentalmente, non fisicamente. Questo è un momento in cui io e i ragazzi dobbiamo stare zitti. C’è poco da dire. La situazione attuale è che al primo ostacolo la squadra va in difficoltà in maniera seria".

In crisi domenica, nel secondo tempo, ci è finita anche l’Osimana sul campo della Sangiustese Vp gettando nel vento di Villa San Filippo di Monte San Giusto i tre punti.

Dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo, nella ripresa i senzatesta hanno subito tre gol. La doppietta di Alessandroni non è servita a niente. Decisive sono state delle disattenzioni difensive che si ripetono ormai da tre partite di fila nella squadra del duo Aliberti-Labriola tra Coppa e campionato.

Ma non c’è molto tempo per riflettere.

Perché domani l’Osimana scenderà di nuovo in campo. Dal campionato alla Coppa Italia. In programma il ritorno degli ottavi di finale della fase nazionale della competizione riservata alle squadre di Eccellenza. Si viaggerà a Massa Martana per cercare di ribaltare il ko per 0-2 casalingo dell’andata in favore dell’Atletico Bmg.

Michele Carletti