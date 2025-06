Castelfidardo, sono ore febbrili: oggi è atteso il nuovo mister

L’ultima domenica di giugno potrebbe essere quella giusta per il nuovo allenatore del Castelfidardo. Anche ieri niente fumata bianca, ancora un posticipo, di un altro giorno almeno. Insomma un parto difficile, travagliato. Sta diventando quasi un giallo il nuovo allenatore del Castelfidardo. La proprietà, con a capo il presidente Costantino Sarnari, più volte interpellata nei giorni scorsi, aveva confermato che entro ieri si sarebbe conosciuto il nome del nuovo allenatore, ma nessun comunicato ufficiale è arrivato dalla società biancoverde o è apparso nei canali social ufficiali. La schiarita dovrebbe avvenire oggi. E chissà che con l’allenatore non arrivino anche novità in società? Silenzio assoluto infatti anche di possibili nuovi ingressi societari, come quello che si parla da settimane del procuratore abruzzese Ettore Palantrani. Qualcuno dubita anche sull’iscrizione della squadra, ma la società ha sempre assicurato che non ci sono problemi. E allora non resta che attendere oggi la fumata bianca per il nuovo mister che andrà a prendere il posto di Marco Giuliodori salito ormai da un paio di settimane a Fossombrone. La lista dei nomi sembra assottigliarsi: in lizza resterebbe Cuccù, mentre Lauro e Bolzan sembrano aver declinato la proposta, ma ci dovrebbe essere anche un altro tecnico, forse marchigiano, tra i papabili. Intanto per la scadenza dell’iscrizione mancano poco più di una decina di giorni fissata per il 10 luglio. Il Consiglio Federale della Figc ha ufficializzato le date di inizio del campionato di quarta serie fissato per il 7 settembre con conclusione il 3 maggio.

Giovanili. Più attive in tutti i sensi, ma non ci vuole molto di questi tempi, sono sicuramente le giovanili del Castelfidardo rispetto ai ‘grandi’. Dal Castelfidardo Academy fanno sapere che "la prima stagione sportiva giunge al termine consapevoli di quanto di buono è stato fatto ma con l’obiettivo di migliorarsi ancora per la crescita dei giovani atleti. Il Castelfidardo Academy con la professionalità e la passione del presidente Maximiliano Ciucciomei è già pronto per la nuova stagione sportiva 2025/2026. Vi aspettiamo per gli Open Day, per una prova gratuita, i giorni 21 e 22 luglio. Con uno staff tecnico qualificato, un’organizzazione societaria e un campo sportivo di ultima generazione, il Mancini".