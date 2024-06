Castelfidardo, sport e turismo con la "Fisarmonica Run"

Ben 42 edizioni sono segno di continuità, longevità e capacità organizzativa per una tradizione podistica resa possibile dall’impegno dell’Atletica Amatori Avis che oggi propone la "Fisarmonica Run – Trofeo Avis Loris Baldelli". Alla classica competizione di corsa su strada regionale di 10 chilometri valida per il Grand Prix Master Fidal Marche, si abbinano le due camminate ludico-motorie di 2,5 e 5 chilometri aperte a tutti e pensate per offrire una dimensione salutare e familiare nel contesto storico, ambientale e urbano della città della fisarmonica. Il percorso che si snoda tra le vie del centro è molto apprezzato dai numerosi atleti che giungono anche da fuori regione e fornisce una preziosa vetrina turistica. Partenza alle 9 dalla rotatoria del Monumento, transito in centro, prosecuzione nel versante nordest del territorio cittadino (rioni Fornaci e San Rocchetto), ritorno al Parco del Monumento per via della Stazione, traguardo al Parco delle Rimembranze e poi cerimonia di premiazione. Rispecchiando inoltre la vocazione sociale, sarà allestito nella zona del podio uno stand dell’Aims, onlus nazionale che sensibilizza sul tema della sclerosi multipla.