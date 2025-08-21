Castelfidardo, stop all'acqua potabile: ecco quando

Castelfidardo, 21 agosto 2025 - Nella nottata tra venerdì 22 e sabato 23 agosto si verificherà una temporanea interruzione dell’erogazione di acqua potabile per consentire lavori di manutenzione alla condotta principale dell’acquedotto. Lo ha reso noto la società Acquambiente Marche che gestisce l’impianto di adduzione dal potabilizzatore di Cingoli.
L’APM prevede il disservizio dell’acqua nell’intero territorio comunale a partire dalle ore 23.30 di venerdì 22 fino alle 06.00 circa del giorno sabato 23 agosto.
I serbatoi, fatta eccezione per le zone Cerretano, Albanacci, Laghi e Acquaviva, garantiranno il servizio fino alle 04.30 circa, ma si invitano le utenze a contenere i consumi per evitare il totale svuotamento delle condotte di distribuzione che comporterebbe maggiori disagi nella fase di ripristino del servizio.
Si comunica che, a partire da domani mattina, saranno posizionate sei autobotti per l’eventuale approvvigionamento idrico di emergenza così distribuite:
Piazzale Mattei – località Cerretano (Officina Moto Marchegiani Pierino);
Via Colombo – località Monumento (capolinea bus);
Via delle Fisarmoniche (piazzale) – località Acquaviva;
Via Nobel – località Crocette (parcheggio prospiciente ex scuola elementare);
Via 25 Aprile – località piazzale Excelsior;
Via Lenin di fronte alla chiesa – Località San Rocchetto.