Castelfidardo, taglio del nastro per il nuovo Sportello del lavoro

E’ stato inaugurato ieri mattina a Castelfidardo il nuovo Sportello del lavoro, sede distaccata del Centro per l’impiego di Ancona. Lo sportello, situato nei locali di via Battisti attigui al mercato coperto in pieno centro storico, nasce con l’obiettivo di offrire un servizio più vicino alle esigenze del territorio, facilitando l’accesso ai servizi per l’occupazione e il mercato del lavoro.

"Un nuovo servizio dedicato all’occupazione arricchisce il territorio – ha dichiarato l’assessore regionale alle politiche del Lavoro e Formazione Stefano Aguzzi -. L’apertura dello Sportello del lavoro nasce dalla collaborazione tra gli enti locali e regionali con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi per l’occupazione, offrendo un supporto più vicino alle esigenze dei cittadini e delle imprese".

Del punto di riferimento in Valmusone se ne sentiva la mancanza. Quella inaugurata è una nuova struttura, secondo l’assessore regionale, che consentirà di snellire le pratiche burocratiche e migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro contribuendo così a un mercato del lavoro più dinamico e accessibile. Taglio del nastro affidato al sindaco Roberto Ascani accanto al presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini.