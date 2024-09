"Castelfidardo, test duro col San Marino"

Un sabato di Coppa per il Castelfidardo che salirà a San Marino per il primo turno di Coppa Italia di D. Chiesto l’anticipo di un giorno, visti gli accordi tra le due società, con fischio d’inizio del match domani alle ore 16. Sarà sfida unica: se dovesse perdurare il risultato di parità alla fine dei tempi regolamentari si tireranno i rigori. Quelli che sono serviti domenica al Castelfidardo per avere la meglio, in casa, nel turno preliminare di Coppa, dello United Riccione, dopo il 2-2 alla fine dei tempi regolamentari. Un Castelfidardo infallibile dal dischetto e che ha trovato in Elezaj uno degli uomini decisivi (ha parato il rigore di D’Angelo) prima del penalty finale realizzato di Guella.

"La squadra nel primo tempo per 40’ è stata encomiabile – afferma mister Marco Giuliodori – e non a caso siamo riusciti a trovare anche due reti. Tuttavia non ci possiamo permettere in cinque minuti di subire due gol come li abbiamo presi noi. Ripartiamo dalle cose positive che abbiamo fatto nella prima frazione lavorando sugli errori commessi, perché sabato (domani, ndr) ci aspetta un’altra squadra importante". Giuliodori contro il San Marino vorrà vedere miglioramenti. "Domenica nella seconda frazione sono calati i ritmi per i carichi di lavoro e per il caldo: siamo ancora all’inizio e la condizione fisica non è ottimale ma siamo consapevoli che siamo in un percorso di avvicinamento al nuovo campionato. Ovviamente dovremo gestire meglio determinate situazioni".

E in settimana i biancoverdi hanno lavorato un po’ su tutto concentrandosi in particolare su quello che non ha funzionato contro il Riccione. "Abbiamo lavorato su tutto, perché la squadra deve ancora lavorare tanto, ma soprattutto su quegli aspetti dove abbiamo peccato sull’ultima partita a livello difensivo, ma ciò riguarda tutta la squadra e non solo la difesa. Dovremo migliorare anche la condizione fisica per farci trovare pronti sotto l’aspetto fisico per la prima di campionato".

Un altro test vero quello sul campo del San Marino che potrebbe servire a Giuliodori anche per fare qualche esperimento. "Sarà un’altra partita vera e la affronteremo nel miglior modo possibile. Ma ci servirà anche per testare il campionato e trovarsi pronti alla prima nel nuovo torneo. In questo momento iniziale della stagione dovremo essere bravi a gestirci in mezzo al campo e importante saranno anche i cinque cambi a disposizione. In questo tipo di partite è giusto sperimentare, vedere qualche ragazzo che in questo momento ha avuto meno spazio e far rifiatare chi è più in difficoltà".