Castelfidardo tra festa e riscatto: "A Isernia ci faremo rispettare"

"Scenderemo a Isernia belli carichi per farci rispettare. Come ha detto il mister andremo con lo spirito di iniziare un cammino positivo e muovere la classifica". Parole del presidente del Castelfidardo Andrea Varoli in vista della trasferta di domenica in Molise. Ci sarà anche il primo dirigente dei biancoverdi a Isernia (poi lunedì sarà a Roma per l’elezione dei delegati nazionali della Lnd) per spingere il Castelfidardo a prendere i primi punti in campionato. In attesa mercoledì pomeriggio le squadre biancoverdi sono state presentate nella cornice del Monumento: oltre cento giocatori tra prima squadra (neopromossa in D) e juniores nazionale che fanno parte del Castelfidardo calcio e le formazioni di Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini che rientrano nel Castelfidardo Academy.

"E’ stato molto emozionante perché quando sono arrivato un anno e mezzo fa il settore giovanile era inesistente - continua Varoli -. Mercoledì erano seduti davanti a noi 120 ragazzini e quindi non posso che ringraziare i ragazzi, i dirigenti e le famiglie, perché ci affidano il loro bene più prezioso che sono i loro figli che sognano di diventare calciatori importanti. Noi abbiamo anche la responsabilità di far sì che questo sogno possa avverarsi, almeno per alcuni. Al Monumento c’era davvero una bella cornice e anche una bella rappresentanza di tifosi. Li ringrazio, perché sono sempre presenti, vicini a società e squadra". Quest’ultima, uscita con un risultato negativo domenica dalla prima di campionato, casalinga, contro la Vigor Senigallia.

"E’ stato un risultato molto bugiardo nel senso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, creando tre quattro occasioni da gol nitide, poi purtroppo abbiamo subito un gol per una disattenzione difensiva. Nonostante tutto abbiamo chiuso il primo tempo in avanti creando un’altra palla gol e aperto il secondo tempo uguale. Il secondo gol poi ci ha tagliato le gambe, ma non dimentichiamoci che ci mancavano per squalifica tre pedine come Miotto, Nanapere e Braconi terminando la partita con sei under e subendo il terzo gol solo al 95’. Il risultato assomiglia a una disfatta, ma gli aspetti positivi non mancano, come quelli da migliorare, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno. La prestazione non è mancata".

A Isernia rientreranno Miotto e Nanapere, mentre Braconi è in forse per un problema fisico. "Dai ragazzi mi aspetto una prova di carattere, poi a calcio si sa non sempre vince chi gioca meglio. Di sicuro l’ambiente è carico e i ragazzi vorranno mettere in campo tanta determinazione e voglia di riscattarsi dal brutto risultato di domenica. Affronteremo un avversario che ad Ancona ha disputato un buon primo tempo, dove la partita è stata in bilico. Mi aspetto un bel match, giocato a viso aperto".